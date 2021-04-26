القبض على مواطنين و5 مقيمين ارتكبوا 7 جرائم سرقة مواد بناء في جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطنَين و5 مقيمين ارتكبوا 7 جرائم سرقة مواد بناء في جدة.

اعتداء على الأموال:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَين و(5) مقيمين من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا (7) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مواد البناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة بمحافظة جدة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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