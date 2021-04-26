حمد القاضي: خالد المالك قال لي أنت موب راعي صحافة أنت جبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الكاتب الصحفي حمد القاضي أن صاحب القلم أولى بأن يُنشر له في وطنه، لذلك نفذ سعودة 80% من المجلة العربية، ورغم ذلك أصبح توزيعها في الخارج أكثر من الداخل.

المجلة العربية:

وتابع القاضي في حواره إلى برنامج “الليوان” المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه لو كانت (المجلة العربية) منافسة للجزيرة لما وافق خالد المالك أن يكتب لها، متابعًا أن “النجاح وليد العمل والكفاح” كان أول مقال كتبه في مرحلة ثالثة ابتدائي، ونشر في مجلة المعهد العلمي الحائطية، ويومها توقع أن يصبح “العقاد الثاني”.

وأضاف الكاتب: كنا أطفالًا نلعب في الطريق، ويمر علينا الشيخ ابن عثيمين في طريقه إلى المسجد فيقول لنا: أنتم على وضوء تصلون؟ وكنت أكتب الشعر في بداياتي تحت اسم مستعار هو (الشاب الصغير).

الشدي وخالد المالك:

وكشف حمد القاضي: أن علي الشدّي لقنني درسًا بليغًا في الصحافة، وخالد المالك قال لي: “أنت موب راعي صحافة.. أنت جبان” بسبب حلاقة الشيخ عبدالرحمن أبا الخيل!”.

ورأى أنه في مجلس الشورى لا سلطة لأحد على الأعضاء، اللهم إلا إحساسك بالمسؤولية أمام الله تعالى، وأمام مليكك، وأمام متابعات الخليج 365، وبعض الأنظمة تقر ببطء؛ لأنها تبقى لأجيال.

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