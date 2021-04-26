الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

فيصل بن سلمان يزور أئمة المسجد النبوي ويهنئهم بقرب العشر الأواخر من رمضان

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

زار أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنّأ أمير المدينة المنورة خلال الزيارة أصحاب الفضيلة الأئمة بقرب ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، سائلًا الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام.

خدمة الإسلام والمسلمين:

وخلال اللقاء، أكد الأمير فيصل بن سلمان على الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال المنهاج الوسطي المُعتدل.

وحث أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة العامة.

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