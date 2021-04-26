توقعات بأمطار غزيرة وسيول وبرد على مكة المكرمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نقل الدفاع المدني تنبيهًا متقدمًا من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل الحالة:

وبحسب التنبيه الذي نشره الدفاع المدني على تويتر، تشمل الحالة مناطق أضم والطائف والعرضيات، ميسان من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة 10 مساءً.

وتكون الحالة بتأثيرات مصاحبة، وهي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد مع سيول.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى منطقة حائل.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

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