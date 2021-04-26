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الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة

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شكرا لقرائتكم الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة

تقوم بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

لقاء مع القيادات: 

وقال الوزير الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكرًا لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.

وتابع: كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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