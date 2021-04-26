الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

لقاء مع القيادات:

وقال الوزير الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكرًا لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.

وتابع: كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر.

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