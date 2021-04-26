- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26
وتابع: كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر.
الوزير الراجحي: سنواصل دعم وتمكين الجمعيات المتخصصة بحفظ النعمة
تقوم بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المهندس أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مواصلة دعم الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.
لقاء مع القيادات:
وقال الوزير الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكرًا لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم.
وتابع: كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر.
شارك الخبر
شارك الخبر