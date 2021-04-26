وظائف وزارة الدفاع، تعلن وزارة الدفاع السعودية عن وظائف عسكرية للجنسين من الرجال والنساء وذلك من أجل العمل بمختلف أفرع ومناطق القوات المسلحة السعودية، والتي تتكون من القوات البرية الملكية والقوات الجوية الملكية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي الملكي والخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مشيرة إلى أن باب التسجيل والتقديم للعمل بتلك الوظائف العسكرية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي رجال ونساء متاح التقديم فيها الآن عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد التابعة للإدارة العامة للقبول والتجنيد.

رابط التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية للرجال والنساء 1442

يتم التسجيل والتقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية عبر بوابة القبول والتجنيد الموحد، إلا أنه وقبل أن يتم التقديم على تلك الوظائف العسكرية لابد من التعرف على الاشتراطات اللازمة لشغل تلك الوظائف العسكرية من رتبة رقيب وحتى رتبة جندي للرجال وللنساء، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول والتجنيد عن الاشتراطات اللازم توافرها في المتقدمين الراغبين في تسجيل بياناتهم لشغل تلك الوظائف العسكرية وهذه الشروط هي:-

قد يهمك:

أولا:- الشروط الخاصة بالرجال:-

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصل ومنشأ ويتم استثناء من نشأ مع والديه بالخارج بسبب خدمتهم للمملكة.

* ألا يقل الحد الأدنى لعمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن الحد الأقصى للعمر اللازم لشغل الوظيفة.

* أن يكون المتقدم حسن السمعة والسير والسلوك وغير محكوم عليه بأية جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

* ألا يكون متزوج من أمراءه غير سعودية.

* ألا يكون قد تم فصلة من القطاعات العسكرية ولم يسبق له أن التحق بالخدمة العسكرية من قبل.

* أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والتي تحددها الإدارة العامة للقبول والتجنيد.

* أن يكون المتقدم لائق طبياً.

ثانياً:- الشروط الخاصة بالنساء:-

* أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويتم استثناء من نشأت مع والديها بالخارج لخدمتهم المملكة.

* أن تكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليها اعتبارها.

* أن تكون لائقة طبياً للخدمة العسكرية.