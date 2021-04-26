شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لأهالي عسير: أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد تستمر حتى المساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما اليوم الاثنين، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح وسيول، وحبات برد.

وشمل التنبيه كل من: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ من الحادية عشر صباحا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً .