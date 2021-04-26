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تنبيه لأهالي عسير: أمطار غزيرة مصحوبة بحبات البرد تستمر حتى المساء

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما اليوم الاثنين، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح وسيول، وحبات برد.

وشمل التنبيه كل من: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب، محايل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تبدأ من الحادية عشر صباحا، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً .

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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