شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حمد القاضي: "في الشورى ليس للإنسان سلطة أنت أمام الله" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، تجربته في المجلس، مؤكدًا أنها تجربة مغايرة لكل التجارب، حيث المشاركة في صنع القرار.

وقال القاضي خلال برنامج "الليوان": "في مجلس الشورى ليس للانسان سلطة لا لرئيس المجلس ولا غيره، فأنت أمام الله والمواطن".

وتابع: "تعلمت أن أكون دقيقا في أي رأي أبديه، فعندما تقدم توصية يجب أن تكون قرأت الأنظمة وعرفت مدي تأثير هذه التوصية على الناس".

وأضاف: "أهم شيء يتميز به مجلس الشورى السعودي أن الأعضاء يختلفون تحت قبة المجلس لكن من أجل الوطن دون الانتماء لأي حزب أو قبيلة".