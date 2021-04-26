شكرا لمتابعة خبر عن رياح قوية تتسبب في سقوط لوحة إعلانات بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى):

تسببت رياحاً شديدة وهطول أمطار غزيرة في سقوط لوحة إعلانات، إلى جانب تساقط بعض الأشجار بمحافظة محايل عسير.

وبدا في الصور المتداولة تأثر الطريق بالعاصفة الشديدة، التي تسببت في سقوط لوحة إعلانية كبيرة، مما غطت جزأين من اتجاهي طريق مدخل محايل الشرقي والحزام الدائري، بحسب الزميلة "سبق".

وباشر رجال المرور الحادثة لتسهيل حركة المرور للسائقين، حيث لم تسجل أي إصابات جراء ذلك.