شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تكلفة السفر مع مرشد سياحي في الرحلات داخل المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أحد المرشدين السياحيين في المملكة متوسط أسعار المرشد السياحي، والخدمات التي يقدمها في الرحلات داخل المملكة.

وذكر، خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية"، أن أجر المرشد السياحي في المملكة يتراوح ما بين500 إلى ألف ريال في اليوم بالنسبة للمجموعات.

وأضاف أن المرشد السياحي يقدم عدد من الخدمات منها توفير المواصلات والسكن والوجبات وتهيئة جلسات سواء على الجبل أو البحر.