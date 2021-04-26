شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصناعة يوجه رسالة شكر لبرنامج "سين" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، رسالة شكر للقائمين على برنامج "سين" الذي يقدمه الإعلامي أحمد الشقيري على قناة mbc.

وثمن الوزير إبراز البرنامج لقطاع التعدين وخططها في الوزارة لتعظيم الفائدة منه وأن يكون الركيزة الثالثة للصناعة.

ونوه بأنه أكد خلال وقوفه على عدد من المواقع في رأس الخير ومهد الذهب ووعد الشمال على تنمية المجتمعات المجاورة وزيادة التوظيف وتحسين جودة الحياة فيها.

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