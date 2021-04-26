شكرا لمتابعة خبر عن موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة.

وأوضح أن موعد اكتمال القمر بدراً سيكون صباح الثلاثاء في الساعة 06:31، لافتا إلى أن البعض يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر.

وأضاف أن الصحيح أن اكتمال القمر بدراً قد يكون ليلة أو يوم 14، وقد يكون ليلة أو يوم 15، وهو يختلف من شهر لآخر وفقاً لطول الشهر القمري 29 يوماً أو 30 يوما.