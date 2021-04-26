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موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم، عبدالله المسند، موعد اكتمال القمر بدراً في المملكة.

وأوضح أن موعد اكتمال القمر بدراً سيكون صباح الثلاثاء في الساعة 06:31، لافتا إلى أن البعض يظن أن ليلة البدر واكتمال القمر لا تكون إلا ليلة 15 من الشهر.

وأضاف أن الصحيح أن اكتمال القمر بدراً قد يكون ليلة أو يوم 14، وقد يكون ليلة أو يوم 15، وهو يختلف من شهر لآخر وفقاً لطول الشهر القمري 29 يوماً أو 30 يوما.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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