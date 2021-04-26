شكرا لمتابعة خبر عن " الغذاء والدواء " توضح أبرز العوامل المؤثرة على فعالية اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن اللقاحات على المساعدة في عملية رفع مناعة الجسم لمنع حدوث بعض الأمراض مثل الجدري، الدرن، الحصبة وشلل الأطفال.

وأوضحت الهيئة 3 عوامل تؤثر على فعاليات اللقاحات بمختلف أنوعها، ومنها المرض نفسه، حيث يكون أداء اللقاح في بعض الأمراض أكثر من غيرها.

وأضافت أن العوامل الأخرى تتمثل في سلالة اللقاح، إذ توجد بعض اللقاحات مخصصة فقط لسلالات معينةمن المرض، كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على فعالية اللقاح، ومنها العمر والوراثة والتاريخ المرضي.