شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح الإجراء المطلوب عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنه عند الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بعد مرور ٦ أشهر من التعافي.

وجاء ذلك ردا على أحد متابعي حساب وزارة الصحة، قائلا:"أخذت اللقاح الجرعة الأولى ١٠ أبريل و أصبت ١٦ أبريل، هل أحتاج جرعة ثانية؟ اليوم أكملت ١٤ يوم بعد اللقاح و غدا سأكمل ١٠ أيام بعد الإصابة، هل ستكون الحالة معافى أم محصن جرعة أولى؟".