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الصحة توضح الإجراء المطلوب عند الإصابة بكورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أنه عند الإصابة بفيروس بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، يتم إعادة جدولة الجرعة الثانية بعد مرور ٦ أشهر من التعافي.

وجاء ذلك ردا على أحد متابعي حساب وزارة الصحة، قائلا:"أخذت اللقاح الجرعة الأولى ١٠ أبريل و أصبت ١٦ أبريل، هل أحتاج جرعة ثانية؟ اليوم أكملت ١٤ يوم بعد اللقاح و غدا سأكمل ١٠ أيام بعد الإصابة، هل ستكون الحالة معافى أم محصن جرعة أولى؟".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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