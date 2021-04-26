شكرا لمتابعة خبر عن "سليمان مشاط" يتفقد سير عمل توقيع عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

قام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبالفتاح بن سليمان مشاط ، اليوم، بزيارة تفقدية لمؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، وذلك للوقوف على عمليات توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات ارباب الطوائف، والاطلاع على سير العمل في عملية استقبال المساهمين والمساهمات لمقر المؤسسات في مكة المكرمة، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية .

وشدد معاليه خلال الجولة على ضرورة تسهيل كافة الاجراءات المتعلقة بتوقيع عقود التأسيس بشركات الطوافة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ورفع درجة الشفافية والحوكمة في منظومة أعمال الحج وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وكانت مؤسسات الطوافة قد اعلنت الاسبوع الماضي عن إتاحة التوقيع على عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف إلكترونياً، من خلال روابط إلكترونية لعموم المساهمين والمساهمات، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1442هـ إلى يوم الأربعاء الموافق 16 / 09 / 1442هـ وعلى مدار ٢٤ ساعة .

مع إتاحة التوقيع الحضوري لمن يرغب ، وفق التدابير والإجراءات الاحترازية خلال ايام العمل الرسمي من الساعة 11 مساءً إلى 1 بعد منتصف الليل ، مع ضرورة حجز موعد للحضور عبر رابط المؤسسة .