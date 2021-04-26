صلاح خاشقجي: “بيت العمر” وهم !!

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أبدى الاقتصادي صلاح خاشقجي، وجهة نظره بمفهوم شراء “بيت العمر” معتبرا أنه مجرد وهم، مضيفا أن مسكن الشخص المناسب لاحتياجاته الفعلية لن يشكل سوى 30% من إجمالي دخله.

وأضاف أن “وهم بيت العمر” يدفع الشخص للبحث عن منزل كبير يصرف فيه أموالا طائلة بداعي أنه سيستمر معه مدى الزمن ويستمر لأولاده وأحفاده، لافتا إلى أن هذا الأمر مكلف وله مصاريف لاحقة، مبينا أن تكاليف صيانة البيت سنويا تشكل 5% من قيمته الإجمالية.

وأشار خاشقجي خلال لقاء في “بودكاست فنجان”، إلى الفرق بين شراء شقة بمبلغ 500 ألف ريال، أو استثمار نفس المبلغ في الأسهم لتدر دخلا سنويا يقارب 40 ألف ريال، فيتم تخصيص هذا العائد لاستئجار بيت.

وأبان أن الأسهم دائمة الصعود على المدى الطويل، مشيرا إلى أهمية وضع الأموال في أسواق متعددة على مستوى العالم وعدم وضعها في سوق واحد تجنبا للمخاطر في حال انهيار الأسهم في سوق معين، كما حصل في سوق الأسهم السعودي عام 2006 .

Source akhbaar24.argaam

