4 نصائح من «المرور» لقيادة آمنة ليلاً

وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح مهمة لقيادة آمنة أثناء الليل، مؤكدة أهمية إتباع الإرشادات اللازمة عند القيادة ليلاً.

ونصح المرور السعودي، عبر حسابه الرسمي في تويتر، اليوم الأحد، عند القيادة ليلاً بما يلي:

1- قم بتشغيل الأنوار الأمامية.

2- قد مركبتك بحذر، فمن الصعب رؤية المشاة ليلاً.

3- استخدم النور المنخفض إلا في حال دعت الضرورة لاستخدام النور العالي ثم العودة للمنخفض.

4- عليك التأكد من نظافة الزجاج والنوافذ لرؤية أوضح

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