الزعاق: الشمس تجاوزت خط الاستواء.. استعدوا لـ«رياح السموم»

أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء، ومتبقي 60 يومًا على شدة الحرارة.

وعبر مقطع فيديو، قال الزعاق: لا حر إلا بعد الانصراف.. أي لا يأتينا الحر الشديد، الذي يجعل الأرض تشعشع ما في جوفها من حرارة ووجه السماء يحمو والآبار تغور، إلا بعدما تنصرف الشمس من الشمال إلى الجنوب، أي أن الشمس تتأرجح بين الشمال والجنوب مرورًا بخط الاستواء مرة واحدة في السنة.

وأضاف: الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء باتجاه مدار السرطان الذي يمر على سلطنة عمان والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، وحينما تصل الشمس إلى مدار السرطان ينشط بحر العرب فيبدأ بتصدير الرطوبة على بلدان الخليج والسحب العكسية على باقي المناطق.

وتابع الزعاق: عندها ينشط منخفض الهند ويبدأ يصدر لنا رياح السموم التي تعمل على رفع درجات الحرارة، خاصة المنطقة الواقعة بين الكويت والعراق والسعودية، فتبدأ هذه الدول في منافسة باقي دول العالم على أحر درجة حرارة.

"د.خالد الزعاق":



الشمس خلال هذه الأيام تجاوزت خط الاستواء، ومتبقي 60 يومًا على شدة الحرارة.

pic.twitter.com/5dytqjLTy9 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 25, 2021

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