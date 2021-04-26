نجاح تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان

قالت مديرية الشؤون الصحية بجازان إن فريق القسطرة القلبية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إجراء عملية تركيب صمام الأبهر عن طريق القسطرة لمريض دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح.

وبينت أن المريض كان يعاني ضيقًا شديدًا في الصمام الأبهر، مع ضعف في عضلة القلب، وبعد الكشف عليه من قِبَل الفريق الطبي، وإجراء الفحوصات الإشعاعية والتحاليل المخبرية اللازمة، ودراسة حالته الصحية، تم إدخاله قسم القسطرة القلبية، وإجراء عملية تركيب لصمام الأبهر باستخدام تقنية القسطرة القلبية، دون الحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وقد كُللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- ومن ثَمَّ تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى، ولله الحمد.

جدير بالذكر أن هذه العملية من العمليات التي تُجرى في مراكز القلب المتقدمة؛ حيث تعد الأولى من نوعها التي أجراها الفريق الطبي المتخصص بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان.