الري تعالج 553 بلاغا وحادثا في 4 محافظات

أكد مدير الاتصال المؤسسي، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري هشام الثنيان لـ«دوت الخليج» ، أنه تمت معالجة نحو 553 بلاغا وحادثا مرتبطا بأعمال المؤسسة داخل النطاق الزراعي خلال الـ3 أشهر الماضية موزعة على 4 محافظات، وهي: 313 في الأحساء، 202 في القطيف، 36 في دومة الجندل، 2 في الأفلاج، وبين أن تلك البلاغات والحوادث تمثلت في تسرب مياه ري، ونفوق حيوانات، وتسوية طرق زراعية، فيما بلغ إجمالي عمليات صيانة الأنابيب المغلقة 204 عمليات صيانة في 4 محافظات، وهي: الأحساء 71 عملية، والأفلاج 67 عملية، ودومة الجندل 60 عملية، والقطيف 6 عمليات.

28 ألف مزرعة

أشار الثنيان، إلى أن البيانات الإحصائية لأعمال وخدمات المؤسسة خلال الـ3 أشهر الماضية، تشير إلى أن إجمالي المزارع المستفيدة من الخدمات بلغت 28 ألفا و158 مزرعة في 4 محافظات، وهي: الأحساء 24044 مزرعة، دومة الجندل 2200 مزرعة، والقطيف 1721 مزرعة، والأفلاج 193 مزرعة، مبيناً أن إجمالي أطوال المصارف الزراعية التي تم تنظيفها 86 ألفا و104 أمتار طولي في 3 محافظات، وهي: الأحساء 53604 متر طولي، والقطيف 24500 متر طولي، ودومة الجندل 7 آلاف متر طولي.

30 مليون متر مكعب من المياه

وأوضح مدير الاتصال المؤسسي بالري، أن كمية المياه المستهلكة خلال الفترة ذاتها 30 مليونا و766 مترا مكعبا في 5 محافظات، وهي: الأحساء 22.453 مليون متر مكعب، الرياض 4.767 ملايين متر مكعب، والقطيف 1.264 مليون متر مكعب، ودومة الجندل 1.986 مليون متر مكعب، والأفلاج 0.296 مليون متر مكعب، موضحا أن إجمالي المخارج التي تم صيانتها 2751 مخرجاً في 4 محافظات، وهي: الأحساء 2354 مخرجا، ودومة الجندل 240 مخرجا، والقطيف 117 مخرجا، والأفلاج 40 مخرجا.

تسوية 500 ألف متر

أكد الثنيان، تسوية طرق زراعية بإجمالي 500 ألف متر طولي في 4 محافظات، وهي: الأحساء 793 ألف متر، والقطيف 3500 متر، والأفلاج 1200 متر، ودومة الجندل 1000 متر، وأن إجمالي المخلفات الزراعية المرفوعة 665 ألف متر مكعب في 4 محافظات، وهي: الأحساء 271 ألف متر مكعب، والقطيف 381 ألف متر مكعب، ودومة الجندل 9 آلاف متر مكعب، والأفلاج 4 آلاف متر مكعب، وبلغ إجمالي فحوصات مختبرات جودة المياه 24 ألفا و915 فحصاً.

مزارع مستفيدة من الخدمات

24044

الأحساء

2200

دومة الجندل

1721

القطيف

193

الأفلاج