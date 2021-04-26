21 مخالفة توقع ورش اللحام في الغرامة المليونية

حدد الدفاع المدني 21 مخالفة توقع أصحاب ورش القطع واللحام تحت طائلة القانون، وتصل غرامتها في حدها الأقصي لمليون ريال. تمثلت المخالفات في سوء التمديدات الكهربائية، وإذا كانت التهوية في الموقع غير مناسبة، أو لم توفر الورشة وسائل تمنع تراكم الغازات والأبخرة الضارة، وفي حالة عدم ارتداء العاملين القائمين بعمليات القطع واللحام الملابس والمعدات الواقية لحمايتهم.

ومن ضمنها أيضا عدم العناية بتدابير السلامة والاحتياطات الوقائية في أثناء لحام الصهاريج أو أي وعاء مخصص للمواد البترولية.

أماكن الخطورة

كما تضمنت المخالفات عدم تأمين مصادر إطفاء في أثناء عملية القطع واللحام سواء داخل المحل المرخص أو في مواقع الإنشاءات أو أحد المصانع أو خطوط الأنابيب، وعدم تأهيل القائمين بعملية القطع واللحام فنيا وعمليا لممارسة النشاط. وأيضا عدم تعريف المقاولين بأماكن الخطورة مثل المخازن وتوصيلات الغاز، ووقود المنشأة التي تتم فيها عمليات قطع ولحام، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وكذلك عدم توفير أجهزة تنفس أو أقنعة واقية أو أحذية واقية مزودة بقطعة معدنية عند كعبي القدمين، وعدم توفير معدات الوقاية مثل الخوذة لوقاية الرأس أو نظارات واقية للوجه والعيون أو أغطية للأيدي (قفازات).

الملابس والمعدات

اشترط الدفاع المدني أنه من ضمن المخالفات التي تفرض إثرها غرامة عدم توفير ملابس واقية من حرارة المعادن الساخنة، سهلة الارتداء والخلع، وعدم صيانة معدات السلامة ومكافحة الحريق، وكذلك عدم حصول أخصائي السلامة بالمنشأة التي تتم فيها عمليات قطع ولحام أو المنشأة القائمة بالعمل على ترخيص الدفاع المدني.

وشملت المخالفات عدم وجود ترخيص الدفاع المدني أو عدم تجديده، وعدم وجود حواجز مانعة لانتقال الشرر، وكذلك عدم وجود صيانة للتمديدات والتجهيزات المستخدمة في عمليات القطع واللحام، وعدم وجود لوحات إرشادية، وعدم وجود مسئول عن السلامة أو عدم وجود سجل للسلامة، وأيضا وجود سكن للعمالة في الورشة يعد من المخالفات، وإذا تم اكتشاف وجود قواطع جدران غير مشيدة ضد الحريق، ووجود مواد قابلة للاشتعال بالقرب من عملية اللحام مثل كتل الكبريت أو بالات الورق أو القطن.

مخالفات توجب العقوبة

عدم تأمين مصادر إطفاء قريبة

تجاهل تعريف المقاولين بأماكن الخطورة

عدم توفير أجهزة تنفس أو أقنعة واقية أو أحذية واقية

غياب الملابس الواقية من حرارة المعادن الساخنة

عدم حصول أخصائي السلامة في المنشأة على ترخيص

عدم وجود ترخيص من الدفاع المدني أو عدم تجديده

غياب الصيانة للتمديدات والتجهيزات