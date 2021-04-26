بوابة إلكترونية لمراقبة ممتلكات الصحة

تعتزم وزارة الصحة إنشاء بوابة إلكترونية لمراقبة ممتلكات الوزارة في كافة هجر وقرى ومدن المملكة.

​جاء ذلك في التخطيط المسبق لأعمال ومشتريات وزارة الصحة للربع الثاني من العام المالي الجاري 2021، الذي أعلنت عنه الوزارة بناء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الفقرة (1)، من المادة (12) التي تنص: على الجهة الحكومية نشر بيان بالأعمال والمشتريات لكل جهة من كل سنة مالية، وتشمل الخطة نوع وطبيعة الأعمال والمشتريات، ومكان تنفيذها، وأسلوب الطرح والتعاقد.

وبحسب الإحصائية الأخيرة في عام 1439 بلغ عدد المستشفيات في المملكة 484 مستشفى بزيادة قدرها 14 مستشفى مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة 67% من إجمالي المستشفيات، وشكلت حصة القطاعات الخاصة 33% منها، كما ارتفع عدد المستشفيات الإجمالي للسكان لكل 100 ألف فرد من السكان من 1.48 مستشفى من عام 1438 إلى 1.50 مستشفى في عام 1439.

وبلغ مجموع عدد الأطباء بالمملكة شامل أطباء الأسنان 104775 طبيبا، ووصل عدد الأطباء السعوديين 34390 طبيبا بنســـبة 33%، كما بلغ عدد العاملين في التمريض 184565 ممرضا وممرضة، وبلغت نسبة السعوديين منهم نحو 38%. كذلك بلغ عدد الصيادلة 29125 صيدليا، نسبة السعوديين منهم 24%. فيما بلغ عدد العاملين بالفئات الطبية المساعدة 124312 فردا، وبلغت نسبة السعوديين 78%.

مستشفيات بالمملكة

484 مستشفى

67 % من إجمالي المستشفيات حكومية

33 % القطاعات الخاصة

104775 طبيبا