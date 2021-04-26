برنامج لصيانة شوارع الطائف

نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجاً شاملاً لصيانة الطبقات الإسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات، وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الإسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة، وجرى تنفيذ 820 عملاً لصيانة سفلتة شوارع المحافظة، ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع، والذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.

ووجه أمين الطائف الدكتور المهندس أحمد القثامي بمعالجة تضرر الطبقة الإسفلتية بالشوارع جراء العوامل الطبيعية وكثافة التشغيل وهطول الأمطار، والتي ينجم عنها تضرر للطبقة الإسفلتية وبروز التشققات والحفر، والتي تؤثر بدورها على كفاءة التشغيل وتضرر المركبات.