بنيت المدرسة الأميرية في منطقة نجران عام 1361، وكانت تضم 6 طلاب و3 معلمين، سقوف فصولها الدراسية من جذوع النخيل وحوائطها من الطين، وتعتبر أول مدرسة نظامية حكومية في المنطقة، وكان يتعلم بها الطلاب القرآن الكريم، والتفسير الميسر، والتجويد والتوحيد والفقه، والهجاء والمطالعة، والخط العربي، والتاريخ، والحساب، والأخلاق، والعلوم والصحة، والرسم، وتقع شمال قصر الإمارة، وأصبحت معلما تاريخيا مهما من معالم نجران.



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