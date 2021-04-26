35 ألف مستفيد من شمل

وقدمت المراكز 123 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 35 ألف مستفيد حتى الآن. إلى جانب ذلك قدمت مراكز شمل أكثر من 20 ألف جلسة استشارية نفسية واجتماعية للآباء والأمهات والأطفال، حيث يقدم المركز أكثر من 7800 جلسة تهيئة تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.
وتسعى المبادرة إلى زيادة حالات التنفيذ من المنزل بانتقال أكثر من 30% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل.
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