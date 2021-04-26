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35 ألف مستفيد من شمل

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كشفت وزارة العدل عن تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي عبر 38 مركزا لمبادرة «شمل» لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة. وتهدف المراكز إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين، والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم كالمكان المناسب، وآليات تنسيق الزيارات، ودعم للوالدين لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

وقدمت المراكز 123 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، ويبلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 35 ألف مستفيد حتى الآن. إلى جانب ذلك قدمت مراكز شمل أكثر من 20 ألف جلسة استشارية نفسية واجتماعية للآباء والأمهات والأطفال، حيث يقدم المركز أكثر من 7800 جلسة تهيئة تهدف إلى تمكين طالب التنفيذ من تحسين علاقته بطفله، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى تهيئة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة.

وتسعى المبادرة إلى زيادة حالات التنفيذ من المنزل بانتقال أكثر من 30% من المستفيدين لتنفيذ الزيارة في المنزل نتيجة الاستفادة من جلسات التهيئة والجلسات الاستشارية المقدمة في مراكز شمل.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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