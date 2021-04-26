السعودية اليوم / تسجيل 1305 وفيات و32572 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل



ساو باولو 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 32572 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.340.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 390.797 حالة وفاة .

// انتهى //

01:48ت م

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ساو باولو 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 32572 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1305 وفيات.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.340.787 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 390.797 حالة وفاة .// انتهى //01:48ت م0011

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