السعودية اليوم / شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو على محال بمحافظة جدة



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب (9) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المحال وسرقة المبالغ المالية، في مواقع متعددة بمحافظة جدة، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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