السعودية اليوم / الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا تقترب من أربعة ملايين ونصف



أديس أبابا 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس

وأفاد المركز أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة أربعة ملايين و37 ألف شخص.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

// انتهى //

00:33ت م

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أديس أبابا 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسأعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في القارة بلغ أربعة ملايين و 497 ألف إصابة مؤكدة.وأفاد المركز أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 120 ألف وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة أربعة ملايين و37 ألف شخص.وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.// انتهى //00:33ت م0006

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