السعودية اليوم / (خذ أفكارك إلى السوق) شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية”



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

تشارك المملكة ممثلة في الهيئة

ويأتي شعار هذا العام بعنوان (خذ أفكارك إلى السوق) للتأكيد على ضرورة السعي نحو انتعاش الاقتصاد وتحفيز المبدعين والمبدعات في شتى مجالات الملكية الفكرية، لتحفيز أفكارهم لمنتجات ملموسة ذات أثر اقتصادي،

كما تشارك المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأعضاؤها الاحتفال بالعديد من رواد ورائدات الأعمال والمبدعين الملهمين من الجنسين، في جميع أنحاء العالم الذين يراهنون على أفكارهم ويعملون على إيجاد الطرق المثلى لتشجيعها.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، أن الهيئة ستسهم هذا العام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمنشآت في المملكة تحت وسم "فكرتك للسوق" من خلال بث مباشر لفعالياتها عبر جميع المنصات الخاصة بها بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص،

ويجري تقديم البرامج بهدف توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالقيم غير الملموسة للشركات والمؤسسات والتي تمثل أكثر من 84% من قيمة المنشأة.

كما أكد السويلم أن العيادات الاستشارية للملكية الفكرية (IP Clinic) تعد أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة لإنشاء قناة تواصل مستمرة مع المخترعين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها حتى الآن أكثر من (500) مستفيد عن طريق الاستشارات المقدمة إلكترونيا خلال العام، بالإضافة للبرامج المقدمة من أكاديمية الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 3710 متدربين في عام 2020م بزيادة بلغت أكثر من 541% عن عام 2019م.

مما يذكر أن المملكة انضمت كـعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1402هـ الموافق 1982 م وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.

// انتهى //

00:25ت م

0005



الرياض 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واستشارك المملكة ممثلة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يصادف 26 أبريل من كل عام، وذلك بهدف توعية المجتمع بالملكية الفكرية، والاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها، لتصبح وسيلة لمجابهة التحديات العالمية المشتركة.ويأتي شعار هذا العام بعنوان (خذ أفكارك إلى السوق) للتأكيد على ضرورة السعي نحو انتعاش الاقتصاد وتحفيز المبدعين والمبدعات في شتى مجالات الملكية الفكرية، لتحفيز أفكارهم لمنتجات ملموسة ذات أثر اقتصادي،كما تشارك المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأعضاؤها الاحتفال بالعديد من رواد ورائدات الأعمال والمبدعين الملهمين من الجنسين، في جميع أنحاء العالم الذين يراهنون على أفكارهم ويعملون على إيجاد الطرق المثلى لتشجيعها.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، أن الهيئة ستسهم هذا العام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمنشآت في المملكة تحت وسم "فكرتك للسوق" من خلال بث مباشر لفعالياتها عبر جميع المنصات الخاصة بها بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص،ويجري تقديم البرامج بهدف توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالقيم غير الملموسة للشركات والمؤسسات والتي تمثل أكثر من 84% من قيمة المنشأة.كما أكد السويلم أن العيادات الاستشارية للملكية الفكرية (IP Clinic) تعد أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة لإنشاء قناة تواصل مستمرة مع المخترعين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي استفاد منها حتى الآن أكثر من (500) مستفيد عن طريق الاستشارات المقدمة إلكترونيا خلال العام، بالإضافة للبرامج المقدمة من أكاديمية الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 3710 متدربين في عام 2020م بزيادة بلغت أكثر من 541% عن عام 2019م.مما يذكر أن المملكة انضمت كـعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1402هـ الموافق 1982 م وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.// انتهى //00:25ت م0005

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / (خذ أفكارك إلى السوق) شعار اليوم العالمي للملكية الفكرية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.