السعودية اليوم / "صحة تبوك" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة



تبوك 14 رمضان 1442 هـ الموافق 26 أبريل 2021 م واس

تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر .

وأوضحت صحة تبوك أن المراكز المعتمدة للقاح هي : مركز صحي السليمانية والورد والسعادة، بالإضافة إلى المركز الرئيس بمدينة تبوك، ومركز الفريعة بمحافظة الوجه, تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين ، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء، وذلك للمراكز الصحية، فيما يعمل المركز الرئيس فترة ثانية خلال شهر رمضان من التاسعة مساء حتى الثالثة فجراً، مشيرةً إلى أن أولوية الحصول على اللقاح لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنة المفرطة ونقص المناعة‏.

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