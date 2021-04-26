السعودية اليوم / الكويت تسجل 1545 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1441 مصاباً



الكويت 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واس

سجلت الكويت 1545 إصابة جديدة بفيروس

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى خمس وفيات، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 1516، كما سُجلت 1441 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 250074.

// انتهى //

23:28ت م

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الكويت 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1545 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة 266949.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى خمس وفيات، ليصبح مجموع الوفيات المسجلة 1516، كما سُجلت 1441 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 250074.// انتهى //23:28ت م0184

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