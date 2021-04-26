السعودية اليوم / حرس الحدود البحري التونسي يوقف 26 مهاجراً غير شرعي



تونس 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أحبط حرس الحدود بمحافظة صفاقس جنوب تونس عملية هجرة غير شرعية، أوقف على إثرها 26 مهاجراً غير شرعي.

وأضاف بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن وحداتها اعترضت مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي كان في طريقه نحو السواحل الأوروبية قبالة سواحل مدينة قرقنة.

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23:08ت م

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