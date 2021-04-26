شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المصلون يؤدون تراويح «ليلة 14» بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى المصلون بالمسجد الحرام صلاة التراويح لليلة الرابعة عشر من شهر رمضان المبارك وسط منظومة عمل متكاملة من الخدمات, وإجراءات احترازية ووقائية صحية مكثفة, وبوجود ومشاركة عددٍ من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام.

وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم, وتبعه فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري.

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التراويح بالتوسعة السعودية الثالثة، وساحات المسجد الحرام والدور الأولة من توسعة الملك فهد عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة, وسط إجراءات احترازية صحية، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان.