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شكرا لقرائتكم القبض على مواطنين في الرياض روجا لمواد مخدرة عبر سناب شات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبض على مواطنين في الرياض روجا لمواد مخدرة عبر سناب شات
اتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض روجا مواد مخدرة من خلال (سناب شات).
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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات في مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت – بفضل الله – عن القبض على مواطنَيْن بمدينة الرياض، “وذلك لقيامهما بترويج” مواد مخدرة من خلال (سناب شات)، تمثلت في (310) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، كما عثر بحوزتهما على مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما للنيابة العامة.
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