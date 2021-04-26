الملكية الفكرية تشارك في اليوم العالمي بـ خذ أفكارك إلى السوق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشارك المملكة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 إبريل من كل عام؛ وذلك بهدف توعية المجتمع بالملكية الفكرية، والاطلاع على الدور الذي تلعبه حقوق الملكية الفكرية في تشجيع الإبداع وتعزيز الابتكار القائم عليها لتصبح وسيلة لمجابهة التحديات العالمية المشتركة.

خذ أفكارك إلى السوق:

ويأتي شعار هذا العام بعنوان “خذ أفكارك إلى السوق” للتأكيد على ضرورة السعي نحو انتعاش الاقتصاد وتحفيز المبدعين والمبدعات في شتى مجالات الملكية الفكرية لتحفيز أفكارهم لمنتجات ملموسة ذات أثر اقتصادي.

كما تشارك المنظمة العالمية للملكية الفكرية وأعضاؤها الاحتفال بالعديد من رواد ورائدات الأعمال والمبدعين الملهمين من الجنسين، في جميع أنحاء العالم الذين يراهنون على أفكارهم ويعملون على إيجاد الطرق المثلى لتشجيعها.

نشر الوعي:

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم: إن الهيئة ستساهم هذا العام في نشر الوعي بين أفراد المجتمع والمنشآت في المملكة تحت وسم “فكرتك للسوق” من خلال بث مباشر لفعالياتها عبر كافة المنصات الخاصة بها بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص، وتقديم البرامج بهدف توعية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالقيم غير الملموسة للشركات والمؤسسات، والتي تمثل أكثر من 84% من قيمة المنشأة.

كما أكد السويلم أن العيادات الاستشارية للملكية الفكرية (IP Clinic) أحد الخدمات التي تقدمها الهيئة لإنشاء قناة تواصل مستمرة مع المخترعين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي استفاد منها حتى الآن أكثر من (500) مستفيد عن طريق الاستشارات المقدمة إلكترونيًّا خلال العام، بالإضافة للبرامج المقدمة من أكاديمية الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد المتدربين أكثر من 3710 متدربًا في عام 2020م بزيادة بلغت أكثر من 541% عن عام 2019م.

الجدير بالذكر أن المملكة انضمت كـعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1402هـ الموافق 1982م وتشترك الهيئة السعودية للملكية الفكرية بعضويتها لمواكبة المستجدات في مجالات الملكية الفكرية المختلفة؛ مما ينعكس بمردود إيجابي على أنشطة الملكية الفكرية في المملكة.



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