فريق مختص للإشراف على متابعة الإنارة الخارجية بالمسجد الحرام وصيانتها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تتابع الرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة، بشكل مستمر، الإنارة بالساحات الخارجية للمسجد الحرام، عبر فريق من المختصين يشرفون على هذه الأعمال للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات.

إنارة خارجية:

وقال مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن السلمي: إن الإدارة تقوم بمتابعة تغطية الإنارة بالساحات الخارجية لـ المسجد الحرام من خلال 10 عواميد بسطح التوسعة السعودية الثانية وبالساحة الغربية بإجمالي 100 كشاف 2000 واط، وكذلك 13 عامودًا بسطح المسعى وبالساحة الشرقية بإجمالي 70 كشافًا 2000 واط، ويتم التحكم بها عن طريق الباكس، ويتم عمل الصيانات اللازمة عليها بشكل دوري وتتوزع على الساحات والأسطح بالحرم المكي الشريف.

واختتم السلمي حديثه أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للتشغيل والصيانة التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.



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