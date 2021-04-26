الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

الجوازات تحذر من الشروع أو المشاركة في عمليات التزوير

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الجوازات السعودية من الشروع أو المشاركة في عمليات التزوير من خلال مقطع فيديو عبر وسم #الوقاية_أمان .

وأكدت الجوازات، في وقت سابق، أن الحلول الرقمية أسهمت في تسهيل إنجاز الخدمات التي تقدمها المديرية من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.

خدمات واستعلامات:

وأوضحت الخدمات والاستعلامات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، ومنها الاستعلام العام عن البصمة والاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين، وكذلك الاستعلام عن تصاريح السفر للعسكريين.

الهوية في تطبيق توكلنا:

وأكدت المديرية العامة للجوازات في وقت سابق أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق “توكلنا” تُعدّ إثباتًا رسميًّا ومعتمدًا لهوية المقيم.

وأوضحت أن هوية مقيم الرقمية في تطبيق ”توكلنا” تُعد مطابقة للهوية الرقمية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد”.

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