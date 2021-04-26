شكرا لقرائتكم خبر رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية نحو 15 ألف طن من النفايات، و7500 م3 من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر بمحافظة الجبيل من خلال أعمال النظافة التي نفذت ضمن حملة «شهر الخير» بالمحافظة بهدف زيادة الوعي البيئي والتخلص من الأنقاض والمخلفات بالطرق السليمة وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة في النظافة العامة.

وتتضمن الحملة التي استخدمت فيها 48 سيارة نظافة و6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي، إزالة النفايات والأشجار والرمال المتراكمة على الشوارع والطرق الرئيسية، وتنظيف أحواض الأشجار، وغسل حاويات النفايات، إضافة إلى المحافظة على النظافة العامة لسوق المواشي والحظائر.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10,190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 87 منشأة، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وتلقى مركز البلاغات بالأمانة «940» نحو 3459 بلاغا عن المنشآت المخالفة لإجراءات كورونا.