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رفع 15 ألف طن نفايات و7500 م3 أنقاض ومخلفات بالجبيل

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- بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة المنطقة الشرقية نحو 15 ألف طن من النفايات، و7500 م3 من الأنقاض ومخلفات بناء مجهولة المصدر بمحافظة الجبيل من خلال أعمال النظافة التي نفذت ضمن حملة «شهر الخير» بالمحافظة بهدف زيادة الوعي البيئي والتخلص من الأنقاض والمخلفات بالطرق السليمة وترسيخ قيم المسؤولية المشتركة في النظافة العامة.

وتتضمن الحملة التي استخدمت فيها 48 سيارة نظافة و6 معدات خاصة بأعمال الكنس الآلي، إزالة النفايات والأشجار والرمال المتراكمة على الشوارع والطرق الرئيسية، وتنظيف أحواض الأشجار، وغسل حاويات النفايات، إضافة إلى المحافظة على النظافة العامة لسوق المواشي والحظائر.

من جهة أخرى نفذت أمانة المنطقة خلال الأسبوع الماضي 10,190 جولة رقابية و118 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية أسفرت عن إغلاق 87 منشأة، وتحرير 511 مخالفة لمنشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية.

وتلقى مركز البلاغات بالأمانة «940» نحو 3459 بلاغا عن المنشآت المخالفة لإجراءات .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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