إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة

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وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.
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