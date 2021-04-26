إغلاق 44 منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الوقائية بالباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة منطقة الباحة منذ بداية رمضان 44 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، حيث نفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة 9392 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 150 مخالفة للتدابير الاحترازية. وأفاد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط، بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.



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