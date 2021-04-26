37 طنا فائض طعام مكة في العشر الأولى من رمضان

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وأشار إلى أن تنوع أصناف المأكولات والمشروبات خلال رمضان يحدث أن يفيض قدر ذلك، لذا تحرص الجمعية على حفظ هذا الفائض وتوزيعه على الفقراء والمساكين مباشرة قبيل السحور، مضيفا «لاحظنا وجود كميات من الفائض رغم الدعوات إلى الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير». وبين أن إدارة الجمعية أعدت خطة خاصة لموسم رمضان ووضع الآليات المتفق عليها لإيصال الوجبة للمستفيدين خلال ساعة أو ساعتين من تسلمها بعد مرورها بمرحلتي الفرز والتغليف ثم يتم الاتصال بالمندوب في الأحياء وإبلاغه بالتنسيق مع الأسر.
في المقابل أوضحت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة أن إجمالي النفايات العضوية الواردة إلى المردم العام بمكة المكرمة خلال الفترة من 1 إلى 5 رمضان بلغ 12.348.7 طنا بنسبة 37% من أوزان النفايات البلدية الصلبة.
فائض الطعام في العشر الأولى
القيمة التقديرية: 581.517 ريالا
المستفيدون: 147.76 ألف مستفيد
عدد الطلعات: 227 طلعة
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