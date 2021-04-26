شكرا لقرائتكم خبر 25 إصدارا علميا رقميا في الأمن الفكري والوسطية والاعتدال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام 25 إصدارا علميا متنوعا في مختلف جوانب الأمن الفكري ونشر الوسطية والحوار وثقافته، والتوعية بخطر انحراف الفكر والسلوك، كما أعدت 10 حقائب تدريبية لتقديمها. وفي مجال التوعية الفكرية قدمت دورة علمية فكرية بعنوان (رمضان شهر تعزيز القيم) لعدد من العلماء، وفي الجوانب الرقمية حولت جميع الإصدارات الى إصدارات رقمية متاحة عبر خاصية الباركود.

وأوضح مدير الإدارة علي النافعي أن إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام أنشئت بقرار من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، وتتبع إداريا لوكالة الشؤون العلمية والفكرية بالمسجد الحرام، وترتبط بها خمس إدارات.

وبين أن الإدارة العامة والإدارات التابعة لها تقوم بعدد من الأعمال والمهام، أبرزها تعزيز جانب الأمن الفكري والوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح وثقافة الحوار بفنونه المختلفة ومواجهة الانحرافات الفكرية، من خلال عدد من الجوانب والروافد العلمية والثقافية كالخطب المنبرية، والدروس العلمية الفكرية، والدورات التدريبية، والجولات الميدانية، والزيارات الإثرائية، وتفعيل الشراكات مع الجهات ذات الاختصاص المشترك.

وأشار النافعي إلى التعاون مع الإدارة العامة للأكاديمية بالمسجد الحرام في تقديم الدورات من خلال منسوبي الإدارة، وهم مدربون معتمدون لدى الأكاديمية بالرئاسة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، كما تعمل الإدارة على نشر العديد من الرسائل التوعوية عبر منصات الرئاسة العامة في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عقد العديد من الجلسات الحوارية عبر برنامج (مجالس شهر رمضان)، يستفيد منها مقدمو الخدمة بالمسجد

الحرام من منسوبي الرئاسة العامة من إداريين وميدانيين والجهات المشاركة ورواد المسجد الحرام من معتمرين ومصلين.

كما أفاد بتقديم عدد من البرامج بلغات عدة لعمال الحرم والذين يقومون بخدمات السقيا والتطهير والصيانة عبر التنسيق مع الإدارات المعنية في تعاون يجمع بين شرف المكان وشرف الزمان وشرف الخدمة، وقد بلغ عدد الجولات خلال العشر الأولى من هذا الشهر380 جولة توعوية.

5 إدارات تتبع للأمن الفكري والوسطية بالمسجد الحرام

