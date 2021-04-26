تفعيل مبادرة «نفطر محترزون» للنساء بالمسجد الحرام

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وأوضحت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية رحمة دوسه أن هذا أول موسم لشهر رمضان المبارك الاستثنائي بعد جائحة كورونا، وحرصا على سلامة القاصدات تقوم الإدارة بعملية تعقيم كامل للمصليات النسائية ودورات المياه بشكل مكثف خلال هذه الأيام وذلك على مدار الساعة، ومن خلال توزيع معقمات خاصة وبأحجام صغيرة بعد الإفطار وصلاة التراويح، كما تم تدريب 32 عاملة و9 مراقبات للقيام بهذه المهام، إضافة إلى تقديم العناية بالقاصدات، وذلك بتقديم حقيبة تحتوي على الأدوات التي تساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأضافت بأنه بناء على الإحصائيات المدرجة فقد بلغ عدد تعقيم المصليات النسائية 65 مرة تعقيم على مدار (24) ساعة يوميا، كما بلغ عدد مرات التعقيم بدورات المياه النسائية نحو 24 مرة يوميا.
وأكدت أن ما تعمل عليه الإدارة من تسخير للطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم لخدمات ذات جودة عالية على أوسع نطاق وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وراحة الجميع ما هو إلا تحقيق لتوجيهات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
من أعمال إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام النسائية:
- تعقيم كامل للمصليات النسائية ودورات المياه
- توزيع معقمات خاصة وبأحجام صغيرة بعد الإفطار وصلاة التراويح
- تدريب 32 عاملة و9 مراقبات للقيام بهذه المهام
- تقديم العناية للقاصدات
- تقديم حقيبة تحتوي على الأدوات التي تساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية
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