شكرا لقرائتكم خبر تفعيل مبادرة «نفطر محترزون» للنساء بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية ممثلة في إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام النسائية مبادرة (نفطر محترزون) ضمن مبادرات موسم رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، حرصا على تقديم مبادرات نوعية تحقق ما تتطلع إليه الوكالة التطويرية للشؤون النسائية من تطور ورقي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام. ذكرت ذلك الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا الدعدي.

وأوضحت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية رحمة دوسه أن هذا أول موسم لشهر رمضان المبارك الاستثنائي بعد جائحة كورونا، وحرصا على سلامة القاصدات تقوم الإدارة بعملية تعقيم كامل للمصليات النسائية ودورات المياه بشكل مكثف خلال هذه الأيام وذلك على مدار الساعة، ومن خلال توزيع معقمات خاصة وبأحجام صغيرة بعد الإفطار وصلاة التراويح، كما تم تدريب 32 عاملة و9 مراقبات للقيام بهذه المهام، إضافة إلى تقديم العناية بالقاصدات، وذلك بتقديم حقيبة تحتوي على الأدوات التي تساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضافت بأنه بناء على الإحصائيات المدرجة فقد بلغ عدد تعقيم المصليات النسائية 65 مرة تعقيم على مدار (24) ساعة يوميا، كما بلغ عدد مرات التعقيم بدورات المياه النسائية نحو 24 مرة يوميا.

وأكدت أن ما تعمل عليه الإدارة من تسخير للطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم لخدمات ذات جودة عالية على أوسع نطاق وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وراحة الجميع ما هو إلا تحقيق لتوجيهات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

من أعمال إدارة تطهير سجاد المسجد الحرام النسائية:

