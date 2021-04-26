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خدمات لذوي الإعاقة في معرض القرآن

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- بواسطة أيمن الوشواش - لتعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وشهد معرض القرآن الكريم الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان، بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، عددا من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومن ضمن الخدمات القرآن الكريم بلغة (برايل)، و»استاند» يتميز بسهولة التحكم يعينهم على القراءة، إضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما خصصت الرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، فيما خصصت لهم مسارات للطواف ودورات تدريبية لمنسوبيها؛ لتمكينهم من مخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمتهم وإرشادهم بلغتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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