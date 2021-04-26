شكرا لقرائتكم خبر خدمات لذوي الإعاقة في معرض القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن ضمن الخدمات القرآن الكريم بلغة (برايل)، و»استاند» يتميز بسهولة التحكم يعينهم على القراءة، إضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما خصصت الرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، فيما خصصت لهم مسارات للطواف ودورات تدريبية لمنسوبيها؛ لتمكينهم من مخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمتهم وإرشادهم بلغتهم.
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