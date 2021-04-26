اجتماع يستعرض خطط اللجنة التطويرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت اللجنة التطويرية للإدارة القانونية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سبل التطوير لمنسوبيها، عبر اكتساب الخبرات وفتح آفاق التدريب القانوني، وعمل الاستشارات من بيوت الخبرة، وذلك خلال اجتماع أعضاء اللجنة. كما استعرضت اللجنة الآليات والإجراءات التي تتبعها الرئاسة فيما يخص عملية التطوير المتبعة من خلال خططها الحالية والمستقبلية بما يوائم رؤية المملكة (2030)، وخطة الرئاسة (2024). يذكر أن هذه الاجتماعات تأتي تفعيلا لمناقشة الخطط التطويرية وسبل إنجازها ولتواكب المستجدات القانونية التي تناسب بيئة العمل في الرئاسة وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

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