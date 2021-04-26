75 ألف مستفيد من خدمة الإشغال الالكتروني بالمسجد النبوي

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كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة «الغولف» في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائرا، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.
من جهة ثانية شارك 406 متطوعين ومتطوعات في خدمة زائري المسجد النبوي ضمن مبادرة بالتزامنا_تعود_حياتنا خلال العشر الأولى من شهر رمضان بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 1624 ساعة.
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