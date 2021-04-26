شكرا لقرائتكم خبر 75 ألف مستفيد من خدمة الإشغال الالكتروني بالمسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد نحو 75 ألفا من قاصدي المسجد النبوي من الخدمة الالكترونية لمعرفة حالة إشغال المصليات في المسجد النبوي التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي غرة الشهر المبارك، لتنظيم حركة الحشود في انسيابية وسهولة في عملية الدخول والخروج من المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

كما قدمت الوكالة خدمة التنقل عبر السيارات الصغيرة «الغولف» في ساحات المسجد النبوي لكبار السن والمرضى من قاصدي الحرم النبوي واستفاد من الخدمة المقدمة 2062 زائرا، خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

من جهة ثانية شارك 406 متطوعين ومتطوعات في خدمة زائري المسجد النبوي ضمن مبادرة بالتزامنا_تعود_حياتنا خلال العشر الأولى من شهر رمضان بإجمالي ساعات تطوعية بلغت 1624 ساعة.