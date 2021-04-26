تسيير كميات من مياه زمزم للمرابطين بالحد الجنوبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كميات من مياه زمزم إلى قيادة قوة نجران؛ إهداء وتقديرا لجهود الجنود المرابطين في الحد الجنوبي، وذلك بتوجيه من الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن السديس. وتأتي هذه المبادرة في لمسة تقدير من منسوبي الرئاسة العامة لجنودنا البواسل، نظير ما يقدمونه من تضحيات عظيمة وجليلة للذود عن هذه البلاد المباركة، التي تحتضن أطهر المقدسات، قبلة المسلمين ومهوى الأفئدة.



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