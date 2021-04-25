شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي»: أدعو للاطلاع على خدمات جمعيات «حفظ النعمة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد سليمان الراجحي، الجميع للاطلاع على الخدمات التي تقدمها الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة.

وقال عبر "تويتر": "سعدتُ اليوم بلقاء قيادات الجمعيات الأهلية المتخصصة بحفظ النعمة، الذين يقومون بعمل نبيل وجهود عظيمة تستحق الإشادة؛ فشكراً لهم على هذه الجهود، وسنواصل العمل على دعمهم وتمكينهم وتحفيز أعمالهم".

وتابع: "كما أدعو الجميع للاطلاع على الخدمات التي يقدمونها، فالنعم تدوم بالشكر".