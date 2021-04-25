خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الخاصة للوصول إلى بيت الله الحرام.

ونشر التطبيق صورًا تبين تسلسل الوصول إلى بيت الله الحرام من بعد التسجيل عبر توكلنا وجاءت كما يلي:

أولًا يتم الحجز عبر توكلنا لأداء العمرة.

يجب أن تكون الحالة عبر التطبيق “محصن” جرعة أولى أو محصن متعافٍ أو استكمل جرعة لقاح كورونا.

يتم استعراض التصريح لرجال الأمن.



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