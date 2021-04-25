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خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام

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شكرا لقرائتكم خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام

يتم أولًا الحجز عبر التطبيق لأداء العمرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الخاصة للوصول إلى بيت الله الحرام.

ونشر التطبيق صورًا تبين تسلسل الوصول إلى بيت الله الحرام من بعد التسجيل عبر توكلنا وجاءت كما يلي:

أولًا يتم الحجز عبر توكلنا لأداء العمرة.

خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام - متابعات الخليج 365

يجب أن تكون الحالة عبر التطبيق “محصن” جرعة أولى أو محصن متعافٍ أو استكمل جرعة لقاح .

خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام - متابعات الخليج 365

يتم استعراض التصريح لرجال الأمن.

خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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