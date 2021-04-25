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شكرا لقرائتكم خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26
خطواتك عبر توكلنا للوصول إلى بيت الله الحرام
يتم أولًا الحجز عبر التطبيق لأداء العمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح تطبيق توكلنا الخطوات الخاصة للوصول إلى بيت الله الحرام.
ونشر التطبيق صورًا تبين تسلسل الوصول إلى بيت الله الحرام من بعد التسجيل عبر توكلنا وجاءت كما يلي:
أولًا يتم الحجز عبر توكلنا لأداء العمرة.
يجب أن تكون الحالة عبر التطبيق “محصن” جرعة أولى أو محصن متعافٍ أو استكمل جرعة لقاح كورونا.
يتم استعراض التصريح لرجال الأمن.
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