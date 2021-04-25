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اتفاقية تطوير وتفعيل منصة يلا جدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-26

اتفاقية تطوير وتفعيل منصة يلا جدة

بهدف الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي

متابعات الخليج 365 - جدة

أبرمت أمانة محافظة جدة، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع شركة “تام” التنموية لتطوير وتفعيل منصة “يلا جدة”، والتي تعنى باستقبال الأفكار الإبداعية التي تساهم في تحسين الخدمات البلدية والمشهد البصري في المدينة من خلال المشاركة المجتمعية.

أفكار إبداعية: 

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع، المهندس عايض الزهراني، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى أداء العمل البلدي بما يتلاءم مع المتغيرات، بمساهمة ومشاركة الأفكار الإبداعية عبر منصة “يلا جدة” من خلال إتاحة الفرصة لإشراك جميع فئات المجتمع واستقبال مقترحات الجمهور وأفكارهم الإبداعية في جميع المجالات والفئات المتعلقة بالخدمات البلدية.

مبادرات الأمانة: 

يذكر أنّ الاتفاقية جاءت في سياق استمرار مبادرات أمانة جدة لتحسين جودة الحياة في مدينة جدة، بجانب تعزيز مكانتها في ترتيب أفضل المدن العالمية خلال السنوات العشر القادمة، فضلًا عن إحياء الانتماء الوطني والمسؤولية لدى السكان وتوفير الفرص الملائمة للمشاركة في التطوير والتحسين والتجميل.

اتفاقية تطوير وتفعيل منصة يلا جدة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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