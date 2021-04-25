القبض على 4 انتحلوا صفة الأمن لسرقة سكن العمالة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أسفرت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، عن تمكن الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من الإطاحة بـ4 وافدين 3 من الجنسية السودانية ووافد من الجنسية الشادية تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع؛ بسبب جرائم السلب.

سلب:

وبحسب سناب الداخلية، ثبت تورط الوافدين في ارتكاب جرائم سلب في حي البطحاء والنظيم في مدينة الرياض تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن واقتحام سكن العمالة الوافدة ‏والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات تحت تهديد سلاح من نوع مسدس.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بما نُسب إليهم وجرى إيقافهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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